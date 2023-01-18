位在台北市北投區的三層崎花海近年來成熱門景點，今年以「鷲你來看花」為主題，並於今日舉行開幕典禮，展期即起至3月31日，台北市長蔣萬安也特別前往主持開幕儀式，由愛莉思音樂藝術IRIS Art Music弦樂四重奏演奏日本知名動畫宮崎駿的電影組曲，在共同見證下今年全新打造的花海地景躍入眼簾，拉開視覺及聽覺的雙重饗宴。

台北市長蔣萬安18日出席「2023三層崎花海-鷲你來看花」開幕典禮，在地景藝術家撒部．噶照的作品前合影。（黃世麒攝）

蔣萬安表示，今年三層崎花海以「鷲你來看花」為主題，融合守護北投社的生態及文化指標「大冠鷲」，在三層崎公園的土地上描繪出獨具一格的花海風貌，讓賞花除了能陶冶性情也富有生態教育的意義。

公園處處長黃淑如指出，三層崎花海近年來成為大家熟知的熱門景點，花壇利用金蓮花、銀葉菊、一串紅、五彩石竹、秋海棠交織而成彩虹花毯，還有上千平方公尺薰衣草花海，打造具線條感的花海美景，希望在為期兩個半月的春日裡，陪民眾度過農曆新年及情人佳節，帶來更多美好及感動。

公園處說，三層崎花海有大面積的羽葉薰衣草，讓「台版富良野」的浪漫更勝以往，今年向前邁出一大步，期盼藉由不同風采的花海設計，能帶給民眾全新感受。

另外，蔣萬安透露，市府致力推動在地觀光及特色產業，與32間在地店家合作，促進地方商業活絡，更規畫周邊必訪景點，包含「最美圖書館」北投圖書館、前身是日治時期溫泉公共浴場的北投溫泉博物館等，都是無圍牆博物館的重要遺跡，期望大家能到北投體驗豐富的人文風情。

公園處陽明所主任林晁嘉補充，三層崎花海這次特別打造兩座由藝術家撒部．噶照為三層崎花海設計的大型地景裝置，以多元媒材的設計融合對土地的情感讓花海更有文藝氣息，期盼民眾可以前往朝聖，同時從除夕到初六在三層崎公園還有一系列的打卡換好禮的活動，賞花民眾將花海裡捕捉的照片分享到指定貼文下，就有機會將APPLE Air pods pro 2帶回家。

林晁嘉說，本次特別透過導覽活動讓遊客能了解三層崎的相關歷史文化，以及產業發展，並設計結合特約店家及北投景點所打造的「食樂地圖」，為旅客提供遊北投的最佳選擇；交通方面則鼓勵民眾搭乘大眾運輸，利用捷運搭至新北投站或復興崗站走路約15分鐘，或轉乘公車至「貴子坑水土保持園區站」下車即可抵達。