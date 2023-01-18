行政院本月5日拍板，弱勢民眾生活補助延續1年，預計投入45億元，針對低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發 500元。衛福部社工司今天表示，目前全台已有10縣市完成款項發放，其餘12縣市將在明天（19）農曆春節前發放，讓弱勢民眾溫暖過年。

衛福部社工司說明，行政院於今年第一個上班日即核定投入45億元，針對低收入戶及中低收入戶生活補助延續加發1年，衛福部督導地方政府加緊作業，務求在農曆過年前及時入帳，讓弱勢民眾溫暖過年。

針對低收入戶每人每月加發750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助，目前已有嘉義縣、高雄市、花蓮縣、臺南市、新北市、臺北市、彰化縣、屏東縣、臺東縣、苗栗縣等10個縣市完成款項發放，其餘12縣市亦將於農曆過年前1月19日發放款項，讓弱勢民眾在農曆年前感受到政府照顧的美意，溫暖過年。

社工司說明，為簡政便民，弱勢民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」或「行政院補助」字樣，倘因特殊原因（如帳戶被凍結或列為警示戶）無法提供撥款帳戶者，則改以現金或匯票方式發放。

衛福部表示，再次感謝各直轄市、縣市政府及所轄公所共同努力，完成加發款項發放；農曆春節將近，「1957福利諮詢專線」春節期間服務不打烊，倘有福利諮詢需求之民眾，可透過電話、網路或LINE管道進線諮詢。