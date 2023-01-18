台灣的交通一直為人詬病，RAW創辦人、米其林主廚江振誠昨日開車陷在車陣裡動彈不得，讓他忍不住抱怨，「台北人是怎麼忍受天殺的塞車輪迴？」引發網友討論，釣出不少台北網友說，「並非忍受而是已成日常」，還有人說新竹的交通比台北更可怕，甚至用「一流科技城，三流交通」形容。

江振誠昨（17）日於個人臉書表示，「台北人是怎麼忍受天殺的塞車輪迴？」底圖選大便當作背景，短短一句話吸引千名網友按讚。

不少網友留言說，「台灣的交通亂象，都成了國際的笑柄了」、「因為習慣的養成只要7天」、「從小就塞習慣了⋯」、「並非忍受而是已成日常」、「所以就...一直輪迴」、「塞著塞著就習慣了」、「只能改搭捷運了」、「越靠近過年越塞，搭車搭到暈車」、「過年就會清淨了」、「司機大哥也開到崩潰⋯」。

也有不少人點名台北內湖和新竹每天塞，「內湖塞車真的很恐怖」、「尤其內湖！到底有沒有解」、「尤其是內湖⋯⋯」、「新竹科學園區更可怕，一流科技城，三流交通」、「我每天從竹北跑台北，我也覺得新竹比較可怕」。