農會計畫內容每周三安排相關衛教、手工藝製作等課程，讓長輩們的生活更豐富。（張毓翎攝）

下營區農會18日上午舉行綠色照顧站的揭牌儀式。（張毓翎攝）

有鑑於偏鄉農業人口老化，為服務在地老農，台南市下營區農會把閒置倉庫改建，設置綠色照顧站，只要是轄內年滿65歲以上的民眾皆可報名參加，不收費、提供40個名額，計畫內容每周三安排相關衛教、手工藝製作等課程，讓長輩們的生活更豐富。

下營地區農業年齡趨近老齡化，又加上就業機會少，子女長年於外地求職，造成老農獨居型態比例居高，農會配合農委會辦理綠色照顧推動示範計畫推動長照2.0政策，結合在地食材及社區機能，在農會超市後方倉庫設置綠色照顧站，18日上午舉行揭牌儀式。

下營區農會總幹事陳乃源說，綠色照顧站是農委會近年致力推動的政策，去年農會小規模試辦，鄉親反應很好，希望增加名額，因此爭取到中央200萬元經費補助後，即開始著手相關整建計畫，於去年12月完工，今天正式開幕，歡迎長輩們踴躍報名。

下營區農會今天同步辦理農民節表揚，感謝農民一整年的付出，表揚對象包含示範農家、優良農事小組長、毛豬共同運銷優良戶、參加比賽得獎農民等計193人；此外，現場也發送青年農民的手寫春聯，現場氣氛熱鬧又充滿年節喜氣。