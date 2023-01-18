后里花農羅弘奇引進的大理花，目前有7種，經過今年的試種後，發現后里區很適合種植。（陳世宗攝）

后里區百合花產量全國第一，農曆春節到來，農友忙著採收百合上市！台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇今年試種日本進口的大理花，並取得日方授權，首次試種700株，行銷到北部全聯等連鎖通路，爭取年輕市場備受青睞；羅弘奇指出，年底預計將擴增種植至4200株，產量能達10萬支切花搶攻花卉市場。

后里區農會指出，后里區百合花種植面積高達80多公頃，創造全台逾60％的百合產量，但種植的花農僅29人，堪稱另類台灣奇蹟，每年農曆年節是百合銷售的最大旺季，農友忙著採收上市；今年零售價格普遍落在每把5支約500至600元間，與去年價格相差無幾。

后里區農會說，花卉除傳統拍賣市場外，因消費型態改變，年輕人幾乎不到傳統市場。羅弘奇配合農委會政策，並在全聯、楓康及好市多等，全國連鎖通路上市；因年輕人會利用下班或假日逛全聯或好市多等，可以藉此吸引年輕人購買花卉，目前全聯等通路主要限於台北，今年底將擴展到中部，明年擴充南部。

羅弘奇透過埔里的種苗業者取得授權，引進日本「秋田」的大理花種植，首次試種700株，目前在台北等全聯銷售，銷售的7％需交給日本育種者，以保證取得良好的品種，其他農友未取得授權則不得種植。

后里花農羅弘奇引進的大理花，目前有7種，經過今年的試種後，發現后里區很適合種植。（陳世宗攝）

后里花農羅弘奇引進的大理花，目前有7種，經過今年的試種後，發現后里區很適合種植，以白底橘色、白底粉色及白底紅色等，3種雙色系的大理花最受歡迎，也是上市的主要品種。今年試種700株產量約4000支切花；今年底預計將擴增至4200株，產量則增10萬至12萬支切花。