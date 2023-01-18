2023澳洲網球公開賽第3天會內賽，去年澳網冠軍、今年澳網男單頭號種子、西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）在第二輪4比6、4比6、5比7遭世界排名第65美國選手麥當勞（Mackenzie McDonald ）擊敗，無緣在澳網爭取生涯第23座四大賽冠軍。

這場比賽納達爾也出現臀部傷勢，只見他撐著身體，後來許多球都無法及時跑動救球，這次也陪他一起到澳洲參賽的老婆西絲卡也難過落淚，美國福斯運動網標題直接寫：「難過到看不下去。」

而澳網可以說是納達爾最痛的四大公開賽之一，這是他職業生涯第6次在澳網因受傷或身體不適影響表現，2010年8強賽對英國莫瑞（Andy Murray）因膝傷退賽，隔年澳網8強賽因腿筋拉傷最終不敵同胞費雷爾（David Ferrer），2013年則因胃病毒退賽，2014年晉級到決賽，無奈賽前熱身時背部受傷，最終輸給瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）。

2018年澳網8強賽，納達爾因臀傷退出和西里奇（Marin Cilic）的比賽，而雖然在澳網多次面臨困境，納達爾生涯在澳網仍打下過2座冠軍，分別是2009及去年。