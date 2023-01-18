小年夜又稱灶王節，古人一般都會在這天祭灶，很多遊子都會在這一天提早回家團圓吃小年夜飯，小孟老師在臉書上分享小年夜當天的5項禁忌，包括不可殺生吃肉、拜天公不可拜葷食、不宜吵鬧、不要搗蒜、不要穿太黑等，尤其在拜天公時必須以甜食或水果為主，讓萬靈休息，才能一整年如意不犯小人。

【5項小年夜禁忌】

1、不可以殺生吃肉

小年夜要讓萬物萬靈休息，因此團圓飯盡量不要吃肉。

2、拜天公不可拜葷食

小年夜拜拜需以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈休息，才能一整年都如意不犯小人。

3、不宜吵鬧：

小年夜這天小孩或夫妻吵鬧會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

4、不要搗蒜：

家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或用磨的，因民間習俗說這樣會越搗越窮。

5、不要穿黑色衣服：

小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿黑色的衣服，若衣服有英文字或中文字，僅量不要有不吉利的文字在上面。

【3項小年夜習俗】

1、晚上11點後祭拜天公

小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2、供品

可準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂，發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆則代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3、貼春聯、大掃除

在拜天公之前要完成貼春聯，大掃除，好迎接新年。