新竹市環保局近日接獲民眾陳情，指建功一路旁排水溝顏色異常，環保局人員稽查後發現該排水溝呈現藍色汙水，隨即進入原已鎖定的水源路某紙箱工廠，現場查獲汙染證據，將依違反水汙染防治法處罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

新竹市建功一路旁排水溝被汙染成藍色，確定是由1家紙箱工廠所排出。（新竹市環保局提供／陳育賢新竹傳真）

環保局指出，市長高虹安獲知此案，極度重視環境遭受汙染，要求環保局派員勘查周遭水路及盤查疑似汙染源，經追查上游鎖定為某紙箱工廠排放含水性顏料汙水所致，現場已要求限期改善，並將所排放汙染物清除；另查獲不法也將予以嚴懲重罰，提醒業者切勿以身試法。

環保局長江盛任說明，經民眾通報後昨天已主動稽查該區域，並發現建功一路旁排水溝呈藍色，立即進入鎖定的紙箱工廠稽查，發現工廠後方洗手台及廠內雨水排水溝均有藍色顏料痕跡，研判應為該工廠於洗手台清潔工作，將含有水性顏料汙水，沿雨水溝排至建功一路旁排水溝，導致排水溝被染成藍色。

新竹市水源路某紙箱工廠的洗手台有藍色顏料痕跡。（新竹市環保局提供／陳育賢新竹傳真）

江盛任說，環保局現場已責令業者立即改善，除抽回排水溝殘留藍色汙水外，並清除已附著顏料的底泥。由於其行為已違反水汙染防治法第30條規定，依同法第52條規定將可處罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局同時提醒民眾及企業廠商，年前歲修或大掃除時，產生清洗油漆、染料等廢水，應經妥善收集處理，不得直接排入水體汙染環境。環保局籲請民眾提高警覺，若發現周遭水體環境疑似水質異常、水體變色時，請立即撥打公害陳情專線0800-066666檢舉通報環保局，環保局將追查游染源，一旦查獲後皆依法告發處分。