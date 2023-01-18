彭博周二報導，受到技術問題影響，蘋果已無限期推遲其輕型「擴增實境」（AR）眼鏡的發布，但仍計畫在今年推出其首款「混合實境」（MR）頭戴裝置。

彭博報導，蘋果結合AR與VR（虛擬實境）的MR頭戴裝置將在今年的春季活動推出，售價約為3,000美元。

蘋果的MR設備將與Meta Platforms的Quest Pro等VR與MR頭戴裝置競爭。Meta在去年底推出Quest Pro，售價為1,500美元，只有蘋果傳聞中的MR設備價格的一半。

報導並指出，蘋果現在計畫將重心放在降低下一代MR設備的價格，而非放在推出AR眼鏡上。該公司最早可能在2024年或2025年初推出新版MR設備。

蘋果計畫在其MR設備上使用與iPhone手機相同的晶片，而非使用和高階Mac電腦一樣的晶片。

蘋果尚未回應媒體置評請求。

此外，蘋果在周二上午突然較慣例提前了好幾周發布新版MacBook電腦，將搭載其最新的M2 Pro和M2 Max晶片。