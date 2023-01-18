共享汽機車iRent今 (18) 日加碼推出春節期間「路邊租還」用車回饋，用車５小時以上即可享優惠，搭配本月初推出的iRent機車時租方案，滿足用戶更多彈性的租車需求。此外，即日起自春節期間租車，還有機會獲得限量的春節彩蛋小禮。迎接這次的超長春假，無論長、中、短期甚至臨時起意的移動需求，民眾不妨考慮適合多種用車情境、24小時提供服務且租車快速又便利的iRent共享汽機車。

迎接農曆春節進入最後倒數，今年長達10天的連假，家家戶戶早已如火如荼準備好好過節。為提供春節期間返鄉拜年、送貨送禮、歡聚出遊等各種用車需求，iRent早自去年便展開2023年春節早鳥預約方案，因應不同用車情境，陸續開放同站租還汽車不同天數的預約租車選擇，讓春節有出行規畫的朋友及早搶約。預計於1／19 (四) 再開放「同站租還」一日以內的預約，便利短時段用車或短期旅遊的朋友使用，搭配多項租車優惠回饋用戶。

春節想要說走就走、彈性移動。iRent考量到較為零碎、片段性的租車需求，如逛街血拚、採買新物新衣、或是載貨送禮等臨時性、短時間用車，iRent加碼推出路邊租還汽車優惠方案，春節期間單筆用車滿5小時，即可獲得一張30分鐘平日汽車時數折抵券；租滿一天獲得60分鐘平日汽車時數折抵券。依此類推，租越多送越多！單筆合約用車超過5天，再加碼送60分鐘平假日汽車時數折抵券一張。春節期間如有臨時、短期用車的朋友，可以把握機會多加利用！

誰說春節只能開車玩？2023春節想在都會漫遊，或到外縣市來趟城市巡禮的民眾，可參考最新推出的「時時好騎」iRent機車時租優惠，民眾可依照自身移動需求選擇4小時起至48小時不等的方案。優惠費率每分鐘最低只要0.35元起。春節期間想來一趟城市輕旅，又擔心停車問題的朋友，不妨參考iRent「時時好騎」方案。春節期間租車，不僅享有各項汽機車優惠，iRent響應年節氛圍，加碼推出「『租』是大吉」春節彩蛋小禮。自1／18(三)起，用戶只要使用iRent汽機車，便有機會在車內獲得。

隨機發送的限量汽車造型小禮，祝福春節期間租車的朋友都能夠大吉大利、旅途平安iRent也自1／17起至1／31，iRent於官方IG舉辦「＃走春景點 照片募集」活動，民眾於活動期間內追蹤iRent官方IG帳號，分享過年租車照片並完成指定步驟，即可獲得iRent汽車時數折抵券。春節期間租iRent享有各項租車優惠與好禮，尚未決定交通工具的朋友，不妨打開iRent APP選擇最佳移動方式。