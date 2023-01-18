便當冷掉有時候貪圖方便會整盒放進微波爐加熱，但醫師黃世綱警告，這麼做等於在吃毒，因為紙餐盒內有一層「淋膜」，若品質控管不當，含有塑化劑在其中，當微波爐加熱，食物的油滴在淋膜上，塑化劑這類脂溶性環境荷爾蒙就會溶進食物油脂中，將毒素都「印」進食物裡吃下肚。

兒童內分泌科主治醫師黃世綱日前在臉書表示，塑膠製品無所不在，有些以為是紙做的餐具，其實裡頭都有塑膠成份，以最常見的紙餐盒來說，之所以能盛裝含油含水的食物，是因為紙盒和食物接觸的表面，有一層稱作「淋膜」的塑膠膜，既防水又防油。

黃世綱說，雖然這層淋膜有一定的耐熱程度，但是當紙盒和食物一起放進微波爐加熱時，食物中高油脂部位或滲出的油滴，會導致受熱不均，高油溫很有可能會超出紙盒內層淋膜的負荷。

再加上紙餐盒的製造過程若沒有嚴格把關，淋膜中若含有塑化劑這類脂溶性的環境荷爾蒙，當淋膜被破壞時，環境荷爾蒙就會溶進食物的油脂中，黃世網形容，「整個加熱的過程，微波爐就會成為一台環境荷爾蒙的印表機，將毒素都『印』進食物裡」，所以買回來的外食，千萬不要連同紙盒一起放進微波爐加熱。

黃世綱指出，雖然淋膜材質多為PP（聚丙烯）、LDPE（低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯），理論上不含塑化劑，但許多紙餐盒上都沒有標示淋膜的材質，不易把關，能避就避才是上策。