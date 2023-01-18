高雄市有29所小學低年級生未食用營養午餐就放學，引起高雄市各級學校家長會長協會不滿，12日與高市教師職業工會開啟研討會，過程砲火猛烈，研討會結束後，高市教育局也宣布112學年度開始將會全面實施「先用餐再放學」。不過18日高市教師職業工會聚集多名教師到高市府前抗議與遞交陳情書，要求教育局尊重體制，更大喊要「教育局長下台」。

18日高市教師職業工會聚集上百名教師到高市府前抗議與遞交陳情書。（洪浩軒攝）

12日高雄市各級學校家長會長協會與高市教師職業工會開放研討會，雙方對於低年級「先用餐再放學」議題開啟辯論，場面也一度失控，砲火互射；而在研討會前教育局已實施問卷「先用餐再放學」調查，研討會上新上國小校長王彥嵓也證實確實有教師施壓學童勾選「不同意」一事。

研討會結束後，教育局也立即宣布，從112學年度開始，高雄市246所小學將會全面實施「先用餐再放學」，不會獨漏29所國小，但此政策一宣布又引起高市教師職業工會不滿，18日集結在高市府前抗議。

高市教師職業工會理事長于居正表示，根據《高級中等以下學校午餐供應會組織及運作要點》，辦理營養午餐的職權是屬各校的「午餐供應會」決定，現在教育局宣布全面實施，根本就是無視體制存在，且手法相當粗暴。

于居正指出，教育局一開始發放問卷時，承諾若未超過75％同意，就不用實施此政策，但為什麼問卷調查沒通過75％，教育局卻仍宣布實施，難道是在「莊孝維」？問卷也視為廢紙一般，毫無公信力。

高市教師職業工會也提出質疑，前台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都可以尊重學校決定，為何高雄市長陳其邁卻做不到？希望高雄市停止這「鴨霸」的行為，並高喊要「高雄市教育局長下台」。

面對抗議行動，高市府副祕書長張家興全程在旁聆聽，並表示「大家的意見我都有聽到」，各位老師都是長期耕耘在教育界的朋友，大家對於公益的體認、關懷與堅持絕對不會沒有；今天大家到這邊是適當的表達自己的權益，對於政策的內容與公布方式，或跟學校的溝通，高市府回頭將與教育局共同討論，再請教育局於今天以後跟各位來做密切和合宜的討論協商。

教育局表示，針對國小低年級用餐後放學一事，教育局表示112學年度推動國小低年級學童用餐後放學，主要是考量學童用餐權益並回應家長期待；教育局瞭解低年級教師指導學童用餐的辛苦與可能面臨的困難問題，已整理學校推動困難原因與建議方式提供參考，學校推動若有困難、廚房設備有擴充增置等需求，教育局也會逐校瞭解並協助解決。