繼中國大陸螺螄粉、黃飛紅花生等禁止進口後，陸製鼻胃管也被喊卡。對此經濟部今天聲明，本案主要是因台灣醫材公會主動反映，大陸製矽質胃管進口價格僅約國內生產成本一半，可能嚴重影響我國相關製造業生存發展。該部考量國內廠商多為中小企業，須有立足空間，因此決定禁止中國大陸製矽質胃管輸進口。

經濟部指出，依據《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》規定，相關中國大陸製貨品如果在輸入後，對國內產業造成重大不良影響，可以公告停止輸入。

此案經評估分析，考量國內廠商多屬中小企業，且國內市場規模小，又醫院及長照機構採購標案多採最低標決標，為讓國內廠商有立足空間，持續進口大陸製矽質胃管對台灣產業將有重大不良影響。

同時在徵詢國內產業、醫療主管機關意見後，也同認為以這樣的生產價差，確實對產業造成重大影響。考量過去口罩低價競爭影響國內產能前例，矽質鼻胃管又是重要醫材，最後經濟部決定公告停止輸入。

該部說明，本案於2022年5月17日及6月15日徵詢國內醫材商業公會全國聯合會及台灣省商業會等10家商業會，皆無表示反對意見。貿易局也於同年10月26日舉辦座談，邀請利害相關人聽取各界意見，是綜合考量後結果。