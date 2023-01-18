雖然本周僅以兩個交易日，但台股在外持續挹注晶圓雙雄買盤下，指數上漲108.80點，外資也連續3周買超台股。根據台灣證券交易所統計，外資本周在集中市場買超300.03億元，而自今年年初至1月17日止，外資累計買超突破千億元，為1,256.02億元。外資總持有股票市值為18兆9,831.97億元新台幣，占全體上市股票市值的40.64％，較1月13日的18兆8,094.86億元新台幣，增加1,737.11億元。

在個股買賣超部分，晶圓雙雄再度成為外資買超前2大個股，其中，聯電(2303)買超41,527張居冠，台積電(2330)買超29,899張居次，永豐金(2890)買超21,765張排第3。

賣超最多的前3名上市公司中，鴻海(2317)賣超20,940張排第1，長榮航(2618)、力積電(6770)排第2、第3大，賣超張數有19,828張及18,185張。