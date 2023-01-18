再過兩天就是農曆春節了，各大型賣場及量販店已湧現大量人潮趕辦年貨，金門縣政府由消保官、消防局、衛生局、稅務局、社會處及建設處等單位，陸續對大型賣場展開公安聯合稽查，要求賣場的公共安全及防火避難設施等必須確實落實且完善，讓縣民能安心採買迎新年。

縣府呼籲大型賣場及量販店等場所營業人，對場所公安檢查認知的重要性，要求場所公共安全及防火避難設施等確實落實，讓縣民能安心採買，並需定期辦理建築物防火避難設施及設備公共安全檢查申報，慎防錯失改善時機。

建設處指出，金門地區500平方公尺以上大型賣場及量販店共有10處，每年的農曆年前都會加強公安稽查，提高這些大型消費場所公共安全，以強化消費者消費環境安全。另特別提醒場所業者，依建築法規定，達申報條件之場所，未依期限完成申報及改善手續者，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

建設處表示，在春節期間，各大賣場除提供縣民完善購物服務，也應隨時保持防火避難設施、逃生動線暢通及電扶梯正常運作，平時應對於各項防火避難設備、昇降設備等加強維護，且切勿於逃生動線堆置雜物或商品影響逃生，讓縣民能在安全環境採辦年貨，開心迎新年。