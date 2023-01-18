桃園老街溪河川教育中心春節期間推手作活動迎春。(呂筱蟬攝)

春節假期將至，桃園市中壢區老街溪河川教育中心為迎接金兔年，除除夕休館外，新春初一到初五園區不打烊，從早上9時至下午5時都開放民眾參觀入園。在春節期間，更辦理一系列新春特別活動，期盼透過主題式的小活動，讓更多民眾能走進場域，一同認識老街溪。

初一「團圓兔兔過新年」，以簡單的黏土素材，動手做實用小物，帶給大家新年好福氣；初二「白兔賀新春」，結合線材與紙張製作吊飾，為家中角落增添過年氣氛；初三「招隻兔年年富」，用氣球做一隻可愛小兔子，帶著牠到處玩，祈願新的一年好運旺旺來；初四「鴻兔大展」，以紙藝摺出童趣的小兔寶寶，象徵玉兔迎春、平安吉利；初五「Happy兔gether」，在悠閒的午後走訪老街溪，參觀「礫間淨水廊道」，帶領大家更深入的了解環境教育，相關活動可於現場報名。

桃園市教育局長劉仲成今天也前往該中心，並動手體驗手作課程，他也歡迎親子家庭新春期間到老街溪河川教育中心走春，體驗多元活動。該中心交通十分便利，距離中壢火車站只有一公里，可步行或騎youbike前往，親子一同暢遊時光隧道溜滑梯並細細品味河岸綠廊老街溪的風華。