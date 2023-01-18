澳洲今天宣布淘汰法製太攀蛇（Taipan）軍用直升機機隊，即便巴黎當局竭力遊說，試圖在最後一刻說服坎培拉當局保留這份合約。

法新社報導，澳法兩國之間的信任2021年跌入谷底，導火線就是澳洲前保守派政府突然撕毀與法國海軍船舶集團（Naval Group）一紙價值900億澳元的潛艦合約，轉而向美國以及英國購買核動力潛艦。

爭議最激烈時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾指控澳洲時任總理莫里森（Scott Morrison）在這起合約上撒謊，更一氣之下召回駐澳大使。

直到去年5月，中間偏左的澳洲工黨贏得大選、領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）出任總理後，才與巴黎修補關係。

澳洲國防部長的馬勒斯（Richard Marles）今天表示，太攀蛇直升機將由美製黑鷹（Black Hawks）直升機取代。

他表示，他有信心這不會破壞澳法之間已回歸正常的雙邊關係。

馬勒斯告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「最重要的是，以誠實方式和法國人打交道。」

「我們深信，澳洲與法國重新建立的關係不會因此中斷。」

法國政府擁有太攀蛇直升機製造商空中巴士（Airbus）不少的持股，過去以來一直敦促澳洲保留機隊中的40架大攀蛇直升機。

但馬勒斯說這些直升機昂貴的維修讓他們深受其擾，「多年來，大攀蛇的維修問題和零件取得都讓我們很辛苦」。

「我們無法從大攀蛇取得所需的飛行時數。我們有信心黑鷹辦得到。」