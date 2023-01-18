衛生福利部桃園醫院日前有名37歲的女性透析患者懷孕，院方立刻啟動全人照護，召集腎臟科、婦產科、營養師及社工團隊共同照護，懷孕過程中，醫師不斷調整透析處方、加強透析，該名媽媽在去年11月底於家中破水，喜得千金，今天媽媽特別抱著孩子重回部桃與主治醫師團隊一起切蛋糕慶祝。

衛生福利部桃園醫院腎臟科醫師謝孟璇指出，該名媽媽在照護透析期間發現自己懷孕，院方經由每日透析減少尿毒推積，以避免影響胎兒生長。她說明，提高透析時數可促進毒素排除、有利胎兒發展，此舉也能降低合併症的發生，更改每週透析時數20小時，以降低血中尿素氮，降低尿毒對胎兒的影響。

謝孟璇說，除了腎臟科作為主要照護以外，婦產科也給予相關護理，透過密集透析降低尿毒並監測胎兒發展，由於每日透析增加致使營養流失，因為也有派營養師到床邊進行營養衛教，利用病患到院透析時間，提供營養攝取選擇，不僅如此，腎臟科團隊更額外給予靜脈營養補充。

謝孟璇表示，洗腎產婦在生產後仍然可以正常哺乳，不過因為新生兒早產故於加護病房照護期間皆配方奶使用，出院後可依照產婦意願選擇母乳或配方乳使用。

血液透析室副護理長黃莉美說，該名媽媽在懷孕周數31周時，於去年11月27日在家中破水到院急診，婦產科醫師緊急替其辦理住院安胎，不過由於因為已經破水，擔心透析過程會影響產程，經腎臟科團隊討論後，決議將透析相關設備移至產房持續進行透析照護，由腎臟科及婦產科共同照護。

所幸產婦在透析結束後的晚上便自然生產，嬰兒因早產送至加護病房持續觀察，不過在歷經透析、懷孕及生產之後，嬰兒最終在今年1月7日順利出院，趕在農曆年前讓嬰兒出院跟家人團圓過年。

腎臟科主任巫宏傑表示，透析病患因毒素影響賀爾蒙使得懷孕相當不易，該名病患在透析期間不預期懷孕，雖為高風險，但也為透析室增添喜事，院內每個團隊無一不竭力照護，透過各科團隊合作維護孕期所需的透析照護及營養需求，提供高品質照護，讓寶寶在年前可以健康出院返家與家人圍爐。