過幾天就是農曆新年，你準備好春聯了嗎？地方的好鄰居、好夥伴「永慶房屋」攜手台北市樟文里、聖山里、民炤里及龍雲里舉辦了「新春揮毫贈春聯」活動，邀請專業書法老師到鄰里揮毫，提供里民免費領春聯！祝福鄉親們能「玉兔迎春添新象，大發利市一定富」！

文山樟文里新春揮毫贈春聯

台北市文山區樟文里林淑珠里長分享，今年是樟文里第12年舉辦新春揮毫活動，不只邀請書法老師現場寫春聯，還有國畫老師為春聯添上活靈活現的鳥、兔、花卉等吉祥圖繪，讓活動口碑更上層樓，逐漸發展為樟文里的新春傳統，一個上午就發出近300幅春聯，一年比一年更搶手！

樟文里位於忠順街一段以南、木新路三段以北，里內不只有實踐國小、景美女中兩所學校，文教氣息濃厚，還有木新市場、樟興公園、樟樹公園及木新公園等地方設施，使樟文里生活機能及傳統文化豐富。雖然里內開發較早，但在林淑珠里長的奔走下，積極推動老舊設施更新，包括街道美化、下水道修繕等基礎疏通，並活化閒置畸零地規劃立體農場，種植藥膳、香草等作物，收成後就分送給里內長者與弱勢家庭，讓樟文里越來越明亮整潔、有溫度。

文山區樟文里第12年舉辦新春揮毫活動，一個上午就發出近300幅春聯。(圖/永慶房屋提供)

士林聖山里義剪迎新年

除了新春揮毫贈春聯，士林區聖山里還舉辦了義剪活動，邀請家家戶戶在除舊佈新之餘，不忘修整髮型，神清氣爽迎新年！聖山里吳三勇理長分享，張貼春聯是過年最應景、喜氣的習俗，為了增加里內喜慶氛圍，會提供免費春聯、義剪或舉辦春遊等活動，一方面鼓勵里民們外出走動、活絡彼此情誼，一方面也能促進里內的和諧與活力。

吳三勇里長表示，由於聖山里內多住宅，使以前較少舉辦鄰里活動，為了改善聖山里的居住品質，自吳三勇里長上任後，首先對忠義街上的聖山園地進行修整，翻新運動器材，並加強里內清潔美化工作，大大提升了里民的生活品質。如今聖山里幾乎每個月都有舉辦活動，如中元普渡、重陽敬老、幸福共餐、社區清潔日等，里長也感謝永慶長期以來的贊助與支持，為鄰里注入滿滿活力。

士林區聖山里除了新春揮毫贈春聯，還舉辦了義剪活動，讓里民能神清氣爽迎新年。(圖/永慶房屋提供)

大安龍雲里客製化吉祥春聯

大安區龍雲里的新春揮毫贈春聯活動，也在里區內的四維公園熱鬧登場！龍雲里黃廣明里長分享，活動現場邀請書法老師現場寫春聯，提供里民免費領取，當天也有客製化服務，幫民眾寫下想要的吉祥賀詞，讓里民提早感受過年的熱鬧喜慶氛圍，風調雨順迎新年！

除了里長伯身分，黃廣明也是一名專業藥師。因此黃廣明里長在服務里區時，也推動了許多長者關懷服務，如送藥到府、接送就醫等關懷照護，還每周舉辦長者共餐活動，關心里區內長輩的健康照護，並重視里區公園維護、路面修繕等基礎工程，提供里民們休閒假日的好去處，成為全面照護里民需求的人氣里長。

大安區龍雲里邀請書法老師為里民客製化服務，幫民眾寫下想要的吉祥賀詞。(圖/永慶房屋提供)

大安區民炤里贈元宵燈籠與福袋

大安區民炤里的新春活動更結合元宵節擴大舉辦，讓喜慶氣氛再升級。民炤里周輝泰里長分享，里辦室不僅準備了百幅春聯提供鄉親領取，還另外籌備250份兔年燈籠及福袋，以及限量農民曆、桌曆等新春小物，祝福里民萬事如意迎新年！

周輝泰里長表示，民炤里位居大安區的住宅精華地段，以民榮公園為中心，環境優雅且鬧中取靜。為了美化里區，在他任內不只推動了全里有線電視纜線及新生南路路燈纜線地下化工程，再現天際景觀，也成功爭取兩處後巷美化計畫，增添里區風采。並重視社區敬老關懷，贈送重陽禮品、著重銀髮族健康講座以及長青社區課程，全心為里打拼，提升里區生活品質與安全。

大安區民炤里不僅準備了百幅春聯提供鄉親領取，還另外籌備250份兔年燈籠及福袋，讓喜慶氣氛再升級。(圖/永慶房屋提供)

永慶陪伴迎新年 玉兔迎春更圓滿！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶房屋除了提供消費者專業的購售屋服務，也長期深耕在地與鄰里服務，讓消費者不只買到好的房子，還能享受好的生活品質，讓永慶的服務更圓滿。」陳賜傑表示，永慶長時間服務在地、支持鄰里活動，此次新春揮毫贈春聯系列活動，也透過贊助活動帳篷、永慶紅包等物資，協助里長營造鄰里的喜慶氣氛，與地方活力滿滿迎新年！