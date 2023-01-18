台中市第二服務站主任周佑仁18日前往學校關心林易安。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后綜高中學生林易安自小父母離異，對印尼籍母親幾乎沒印象，父親是工人常跟著工地跑，她由祖父母撫養長大；從小曾自卑無助，所幸通過音樂走出陰霾，日前通過大學特殊選才上榜4個校系，更是清華大學特殊教育系榜首，移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任周佑仁18日前往關心，當聽到「妳不孤單，未來大家會支持、陪伴妳時…」林易安感動到落淚！

第二服務站主任周佑仁18日特別率同仁前往學校拜訪林易安同學，感佩她在逆境中樂觀面對又積極向上；中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋也一同前來並致贈新年紅包，現場歡樂又溫馨。

林易安自小父母離異，對印尼籍的母親幾乎沒有印象，父親是建築工人，常跟著工地四處跑，她也很少見到父親，由祖父母撫養長大。家中成員大姑姑是腦性麻痺患者，而叔叔及小姑姑則因爺爺生前為人擔保背負龐大債務，而輟學進入社會工作，時常搬遷居無定所。

林易安就讀國小時，因是單親又低收家庭，曾感到自卑及無助，透過音樂與舞蹈的洗禮，她漸漸走出陰霾，也因此特別善解人意、理解他人所面臨的困境，主動參與許多志工服務和公益活動。去年上學途中遇車禍事故，她主動上前關心幫忙，一度傳為地方佳話。

導師莊思倫、特殊選才指導老師邱瓊葉說，由於照料腦性麻痺且下半身癱瘓的大姑姑，林易安體會到給予身障者身體協助及心理的陪伴都不容易，加上自己到國中特教班教學服務經驗，深感特殊教育的重要，所以將選擇清大特教系就讀，期許成為特教師及語言治療師，以此專業踏上利他人生。

中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋特別準備紅包恭喜林易安上榜。林易安說，感謝移民署周主任及黃會長特別前來關心，她會將獎助學金部分作家用，部分購買大學上課教材，因為阿嬤年紀大了，想減輕家中負擔，會珍惜所收到的祝福，未來將努力學習、自我充實。

第二服務站主任周佑仁表示，林易安樂觀積極的學習態度，帶來了好成績也帶來了正向的回饋，而移民署向來對新住民及子女培育不遺餘力，「111 學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」即將於2023年2月20日開始受理報名，提醒符合資格的新住民及子女們，別忘了把握機會報名。

新二代台中市清華大學特殊選才特殊教育