頭份市信義國小學生爆滿，教室已嚴重不足。（謝明俊攝）

頭份市信義國小學生爆滿，教室已嚴重不足，部分班級學生只能利用畸零空間上課。（謝明俊攝）

頭份市信義國小學生爆滿，教室已嚴重不足，部分班級教室空間狹窄。（謝明俊攝）

頭份市信義國小學生爆滿，教室已嚴重不足，專科教室只剩一間自然教室。（謝明俊攝）

頭份市信義國小學生爆滿，教室空間已嚴重不足，連走廊都成了教師休息室。（謝明俊攝）

頭份市信義國小學生爆滿，教室已嚴重不足，校方期盼興建新的綜合大樓。（謝明俊攝）

頭份市后庄地區因台積電竹南廠即將完工效應，學生已出現爆滿現象，原本規畫全校12個班級的學生，目前已爆增至22班，校方只能挪用專科教室來容納多出來的學生，校方為爭取教育部核准新建新綜合大樓來容納專科教室進駐，目前已發動全體家長及周邊社區民眾連署，要向教育部請命，以便新大樓能如願興建，解決學生教室不足問題。

頭份市及竹南鎮是目前苗栗縣內唯2人口持續增長的鄉鎮市，目前竹南科學園區、大埔特定區及廣源科學園區等持續有新科技廠商進駐，尤其是台積電竹南廠進駐，增加許多科技新貴入住竹南鎮、頭份市，更連帶影響週邊后庄、信義及新興等國小入學人數持續增加，是苗栗縣內少數學生人數持續成長，並已爆滿的學校。

頭份市后庄地區原本只有后庄國小，因人口持續成長，17年前增設信義國小，以分散后庄國小學生過多壓力，當初在規畫興建信義國小時，是以每年級2班規畫，但歷經多年后庄人口快速增長，目前全校已增加至22班，是當初規畫班級數近2倍之多。

為因應爆滿的學生數，校方將全部的3樓專科教室都挪為普通教室使用，甚至5年級有一個班級因無教室可用，只能運用電腦教室旁的視聽教室充當班級教室，但因視聽教室原本就是利用轉角畸零空間，所以該班教室27名學生只能擠在格局怪異的空間內上課。

信義國小校長鍾瑞蓉表示，目前學校專科教室缺額高達13間，加上學校並無活動中心，學生遇到天雨也沒有場所可以上體育課或是集會，校方才會規畫興建4層樓的綜合大樓，將涵蓋6間專科教室、活動中心及球場等設施，估計總預算將高達2億元。

為了催生新大樓，校方目前正發動全體家長及周邊住戶連署行動，要把連署書呈送教育部，讓中央了解地方民眾心聲需求，期望能夠讓教育部正視教室活動空間不足問題，全力支持校興建新大樓計畫。