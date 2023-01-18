北市開發案件量多、複雜，農業局和各區公所也定期巡檢違規熱點區域，搭配水保局衛星變異點監測，若接獲疑似山坡地違規通報，公所將立即通報市府，並前往制止。（農業局提供）

新北市府結合區公所、農業局、警察局等各局處查緝山坡地違規，並多元宣導坡地保育觀念，連續2年摘下坡地金育獎，獎項全國最多，去年更獲得5個獎項。新北市長侯友宜表示，市府透過跨局處橫向聯繫，強力取締山坡地違規，謝謝各局處同仁努力，市府會持續打造安居樂業的環境，守護轄內的山坡地。

農業局指出，農委會水保局每年都會考核各山坡地保育利用管理成效，透過「坡地金育獎」表揚優良單位，新北市去年摘下5個獎項，其中林口、三峽區公所在第一線山坡地違規查報、制止的業績優良，獲得「績優公所獎」獎牌；新北市警察局則是積極查緝相關案件，獲得績優警政機關；新北市水保服務團更連續2年被評為全國績優服務團，新北市在直轄市組內的綜合評比部分，獲得第2名的佳績，更獲得110萬元獎金。

農業局說，市府在宣導山坡地保育觀念上，運用多元的教育方式詮釋生硬的水保知識，像是結合時事拍攝宣導短片，用熱門韓劇魷魚遊戲改編為「山保遊戲」，提醒民眾開發山坡地，需要擬定水土保持計畫，另推出漫畫繪圖方式介紹轄內常見的水土保持設施和功能，因應遠距離教學的趨勢創建「新北水保Gather Town大地圖」，配合學童學習型態改變，將新北水保教材上傳至線上平台，讓小朋友認識水土保持。

另外，新北市開發案件量多、複雜，農業局和各區公所也定期巡檢違規熱點區域，搭配水保局衛星變異點監測，若接獲疑似山坡地違規通報，公所將立即通報市府，並前往制止，農業局也會聯合各單位現勘查證，並依水土保持法裁處，要求限期改善，若案件發生水土流失或危害公共安全，將移送地檢署偵辦。

市府去年即接獲林口有業者違規傾倒廢土，但業者在會勘後仍持續動工，市府後續查緝，立即查扣現場機具，並將業者及拖車司機移送地檢署偵辦，制止違規行為，地檢署近期也偵結，諭知緩起訴1年，並要求業者支付10萬元處分金給國庫，農業局則另依水土土保持法加重處分30萬元。

市府也呼籲，民眾若要開發山坡地，須擬定水土保持計畫，擅自開發將面臨6至30萬元罰鍰，情節重大者恐面臨刑事罰則。

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