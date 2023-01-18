春節假期將至，台糖柳營尖山埤渡假村從除夕至初四（1月21至25日），舉辦「氣墊泡泡親子樂園」主題活動，除有小朋友喜愛的氣墊樂園，還設置520公分高的財神爺迎賓。園方表示，配合台南市政府推廣觀光，民眾於活動期間至周邊特定景區或參加活動，持相關憑證入園、住宿及用餐都享有優惠。

台糖柳營尖山埤渡假村為打造孩子們最愛的天堂，精心規畫「昆蟲森林氣墊樂園」、「歡樂泡泡秀」、「街頭藝人」及「旭山市集」等活動，讓孩子們盡情玩耍，同時間家長們則可以愜意地逛旭山市集，選購在地小農的農產品及特色小吃，並在綠草如茵的大草原上野餐。

園方說，童心園區亦設有「沙坑溜滑梯」遊戲場，活動期間更增設玉米田氣墊迷宮，且園區還有遊園車、遊湖船及漆彈體驗等多項休閒設施，讓遊客一整天都玩不完。

此外，活動期間至柳營德元埤、六甲落羽松、月津港燈節、鹽水蜂炮及東山碧軒寺迎佛祖遶境等活動現場，取得活動文宣、旗幟拍照或戳章等憑證，即可享入園門票半價75元及園內用餐免收服務費優惠，詳情可上柳營尖山埤渡假村官網查詢。