再過兩天就是農曆春節假期，也是許多民眾與親友團聚的重要時刻，但也因為人潮往來密集，使得年節期間嬰幼兒易發生「感冒」、「細支氣管炎」及「哮吼」等症狀，衛福部雙和醫院兒科主治醫生汪小芹提醒民眾，年節期間要多留心幼童狀況，若有問題要盡速就醫。

汪小芹表示，除新冠肺炎須留心之外，冬季本來就是感冒好發季節，加上年節親友相聚，幼童也群聚玩耍，很可能造成病毒傳染，過去就曾發生幼童在年節期間感染，但因延誤就醫造成併發中耳炎、鼻竇炎與肺炎等，住院好一陣子才康復。

因此，汪小芹建議家長，可以從「呼吸症狀」、「活動力」及「食慾」這三大指標觀察幼兒的健康狀況。特別是呼吸症狀，嬰幼兒染病，若病毒侵入呼吸道，深入細支氣管並引發感染，便會造成細支氣管炎，家長可多留意是否有咳嗽加劇、呼吸急促、吐氣出現咻咻喘鳴聲等病狀。

除細支氣管炎外，好發於嬰幼兒的哮吼也要多加留意，初期會是一般感冒徵狀表現，不過在12至48小時後，就會有發燒與吸氣時喘鳴（inspiratory stridor）、聲音沙啞（hoarseness）、狗吠狀咳嗽（barking cough）等症狀出現，若持續多天，甚至出現意識不清、發紺、安靜時有喘鳴、肋凹及無法進食液體食物等狀況，家長務必提高警覺，立即送醫治療。