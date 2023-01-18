今年超長春節連假，預估來台東的車流將逾64萬輛次，由於台東市區現有道路停車空間有限，因應春節市區停車需求，台東縣政府將自20日至29日早上7時30分至晚上10時開放第一停車場（台東縣政府後方停車場)及第二停車場（縣長公館旁停車場），供民眾停放車輛，歡迎善加利用。

台東縣政府表示，春節連假預估來東車流將逾64萬輛次，由於台東市區現有道路停車空間有限，警察局日前召開春節交通疏導管制工作協調會，指示縣府各單位協調開放公有空地等閒置空間，規畫臨時停車區，供外來遊客或購買年貨鄉親停車使用，以紓解道路停車壓力。

另外，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處為因應春節假期旅遊人潮，就轄內易壅塞路段規劃各項交通疏運措施，轄區內重要旅遊資訊如下。

1.小野柳遊憩區：台11線進出口路段禁止停車，如停車場滿位請依引導臨時停車，嚴禁路邊停車。

2.水往上流休憩區：往北採單向管制（往北大客車停放台11線漁橋北側臨時停車場，往南大客車依現場交疏人員引導，由出入口離開；小客車一律由入口進入，由北向東26線產業道路離開），並開放路邊單向停車。

3.三仙台遊憩區：管制3條引道為2進1出，由舊台11線省道入口及4號道路（成功鎮海濱公園往三仙台濱海道路）進，車一律經白守蓮之舊台11線省道往北離開；請依交疏人員引導停車。

4.八仙洞遊憩區：開放景區周邊非紅線臨時停車。

5.富山漁業資源保育區：重點時段於台11線由警察加強壅塞路段之管制引導。

6.都歷海灘（天空之鏡）路段：台11線北上路側劃設紅線禁止停車、南下路側開放路邊停車，警察巡查管理，遊客亦可至東管處都歷遊客中心停車場停車。