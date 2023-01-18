辣模辛尤里擁有精緻五官加上傲人H罩杯，加上敢在公共場合展現火辣身材，人氣始終居高不下，日前她再度於社群網站展露火辣身材時，竟出賣室友在更衣的畫面，立刻引起網友熱議。

辛尤里日前曬出一則影片，她拿著手機對著鏡子自拍，上衣鈕扣未扣直接露出傲人胴體，只見上半身全裸露出半截傲人北半球，右手則是不斷撫摸著一頭秀髮，還不忘露出挑逗神情，讓所有人看的血脈賁張，不過亮點則是在後方更衣的室友，只見她雖背對著鏡頭，卻作勢要將內褲拉下，還頻頻扭腰擺臀，似乎相當樂在其中。

對此，網友紛紛留言：「這蜜桃太棒了」、「妳室友的蜜桃美，然而妳依舊是我的最愛」、「結果都在拍室友，妳真是故意」、「水嫩嫩的蜜桃」、「辣到我要報警囉」、「用室友騙流量…壞壞」、「看完都要流口水了」、「可以介紹室友給我認識嗎」、「求室友正面照」。

辛尤里並非首次出賣室友，先前跨年時曬出一則影片，只見她對著鏡頭做出挑逗表情，身穿透視裝讓傲人北半球一覽無遺，隨後便與室友進行「女女之吻」，沒想到下一秒就出賣對方，曬出對方翹起臀部露出底褲的照片，接著表示：「我室友有內褲穿，我沒有」，自己則被眼尖網友抓包疑似走光，養眼畫面讓人看得鼻血直流。