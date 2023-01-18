羅浩儒醫師提醒，雖然天氣寒冷，但家中窗戶記得稜要打開，讓空氣流通。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

3位病人在接受高壓氧治療後，順利改善症狀。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗劉姓女子與友人合租一間20年的公寓，近日劉女洗完澡後跟朋友在客廳聊天，聊到一半突然昏倒兩位朋友也出現頭暈、頭痛情形，就醫抽血檢查才發現，3人都一氧化碳中毒，所幸經高壓氧治療後皆無大礙。

大千綜合醫院高壓氧治療中心醫師羅浩儒表示，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，是因燃燒不完全所產生。由於一氧化碳比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會造成非常大的毒害甚至死亡。

他建議民眾雖然天氣寒冷，家裡務必開啟一扇窗，保持室內空氣流通，尤其是使用瓦斯爐、燃氣熱水器或炭火時，更是要特別留意。

如果當發生一氧化碳中毒時，會產生噁心、嘔吐及暈眩等症狀，此時應立即將門窗打開、讓空氣流通，同時將病人移至通風處，保持呼吸道暢通，並盡速撥打119求救。

羅醫師說，根據研究顯示，部分一氧化碳中毒病人會出現延遲性神經精神後遺症，包含焦慮、記憶力差、智能減退、大小便失禁等症狀，可能持續1年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠的影響。

因此，若能在中毒初期儘早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

羅浩儒表示，每年這段時間因天氣寒冷，常是一氧化碳中毒的高峰期，大千綜合醫院也收治過多名一氧化碳中毒的病人，所幸接受高壓氧治療後都能恢復正常。

經大千多次的案例分享與苗栗縣政府消防單位積極的宣導下，今年苗栗的一氧化碳中毒案例明顯比往年有下降的趨勢，表示民眾對一氧化碳中毒的觀念有逐漸提升。隨著農曆春節將至，仍要提醒民眾不可掉以輕心，才能平安健康過好年。