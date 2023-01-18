國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

民進黨立委高嘉瑜多次逆風發言，成不少綠營同志及支持者的眼中釘；12日出席副總統賴清德舉辦的「向黨員報告政見發表會」時，更遭現場黨員圍攻批鬥，畫面流出引發熱議。擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏表示，高本就不是乖乖牌，且她相當聰明，「她很清楚，區域立委必須反映區域民意」，無法靠著綠營基本盤當選，必須爭取中間選民支持，並且把區域民意正確反映到立院才可能連任，所以她經常跟著民意走而非緊跟「黨意」。

李貴敏日前在臉書發文表示，綠營最近掀起「下架高嘉瑜」的風潮，但「炎上煎魚」只會讓民進黨離中間選民越來越遠。李指出，其實高嘉瑜相當聰明，她很清楚，區域立委必須反映區域民意，尤其以港湖區選民的高水準，很難只靠著民進黨的支持而當選，必須爭取中間選民支持，並且把區域民意正確反映到立法院裡面，才可能繼續連任，所以高很多時候未必會緊跟著黨的決策，而是跟著民意走。

李貴敏直言，高嘉瑜本來就不是乖乖牌，向來是民意擺前面，而不是黨意擺在前面。所以現階段對她的攻擊，喊話要開除、退黨等，也不排除有很大部分的政治算計在裡面。

對此，李貴敏強調，無論如何，政黨不管是檢討、討論敗選的原因，還是應該誠實，必須要知道問題所在，如果連真話都不願意聽，搞一言堂的話，那政黨又算什麼「民主進步」呢？