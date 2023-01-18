陳俊偉主任提醒，應正確使用電器保暖，才能確保安全並維持健康最佳狀態，圖片為示意圖、非當事人。（衛福部苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

最近一波波寒流來襲，對銀髮族健康是一大考驗，許多長輩們會使用電暖器保暖，苗栗縣一位80多歲許姓老翁，因為在家裡開電暖器禦寒，但沒有開窗通風，導致室內缺氧，加上本身又有慢性肺阻塞病史，肺部呼吸功能不佳，造成體內二氧化碳蓄積、酸中毒，經緊急送衛福部苗栗醫院急診就醫，一度失去意識，幸經插管治療及肺功能復健之後，現已順利出院。

衛福部苗栗醫院胸腔科主任陳俊偉指出，天氣溫度突然改變，容易造成有心血管疾病或年長者身體發生問題，尤其銀髮族更要注意保暖。

他也特別提醒，民眾使用電暖器應注意一些事項，包括使用電暖器時須開窗保持通風，避免缺氧情形發生；注意用電及電暖器周邊安全，避開潮濕環境及易燃物；開電暖器時可以在室內放一盆水，保持空氣濕度。

陳俊偉表示，同時也呼籲家中長輩在不同溫度環境轉換時，會造成血管極大的壓力，尤其像起床前後被窩溫度、洗澡前後浴室環境及室內溫度之間，還有就是室內室外在天冷時溫度，都是有相當大的差異，建議可以在床邊準備外衣，室內可以開暖氣。

而有些家戶內裝的冷氣機，其實是有暖氣功能，民眾可以善加利用，或者可以在浴室內裝設天花板嵌入式照暖燈、洗澡前在浴室門口開電暖器，電暖器使用要遠離潮濕及水源，維護安全。

另外，寒冷天氣注意保暖，才能維持健康最佳狀態，外出保暖，可以戴帽子、圍巾及手套等，儘量覆蓋體表，也要隨著環境溫度變化調整衣著，避免神經對溫度調節紊亂，造成身體不適。