屏東東港鹽埔漁港是全台第2大遠洋漁業基地，約有3000餘名外籍船員出入漁港，他們的勞動權益、生活需求等漸漸備受重視，繼東港漁港淋浴間在去年啟用後，鹽埔漁港也趕在今年過年前揭牌，由3座彩繪貨櫃屋打造而成，除有提供熱水的淋浴間外，還有祈禱室及休息室。

繼東港漁港淋浴間在去年啟用後，鹽埔漁港也趕在今年過前年揭牌，由3座彩繪貨櫃屋打造而成，除有提供熱水的淋浴間外，還有祈禱室及休息室。（謝佳潾攝）

東港漁港因與鹽埔漁港相連，成為全台第2大遠洋漁業基地，據統計，疫情前，外籍船員約有4000人，疫情後約3306人，雖然減少約1成多，但人數依舊非常可觀，加上近年外籍移工人權意識抬頭，外籍船員的勞動環境、生活需求等也漸漸備受重視，當中「熱水澡」被視為重視外籍船員的第一步。

為此，漁業署與東港區漁會合作，去年在東港漁港建置淋浴間，免費提供外籍船員洗熱水澡，廣受各界好評，而為對鹽埔漁港的外籍船員一視同仁，同年5月，漁業署又與東港區漁會接洽，計畫在鹽埔漁港也打造淋浴間，但經評估後認為鹽埔漁港不似東港漁港近市區，所以又加碼設置祈禱室、休息室。

繼東港漁港淋浴間在去年啟用後，鹽埔漁港也趕在今年過前年揭牌，由3座彩繪貨櫃屋打造而成，除有提供熱水的淋浴間外，還有祈禱室及休息室。（謝佳潾攝）

不過，好事多磨，預定年底完工啟用的「鹽埔漁港外籍船員盥洗暨休憩設施」，因疫情導致材料運送延宕，所幸最後還是有趕在過年前完工，漁業署漁政組組長劉福昇開心道，這是要送給外籍船員的過年禮物。

劉福昇不諱言道，以前鹽埔漁港的外籍船員因無處休憩，便在漁港附近隨意亂搭棚子與同鄉的外地移工群聚，同時也會因船上給的水不夠，而直接在違章建物下用冷水洗澡，進而製造不少亂象與治安疑慮，所以很希望這些設施的啟用能讓外籍漁工感受到台灣的溫暖，也讓鹽埔漁港的環境愈來愈好。

對此，海星國際移工服務中心代表Yance神父指出，很感謝台灣如此重視外籍船員的生活需求，台灣讓海外漂流的人有家的感覺，不是所有國家可以做到這一點，這是台灣漁業可以感到驕傲的地方，台灣並沒有漠視漁工，他相信台灣給外籍船員好的照顧，外籍船員也會用認真工作來回饋。

繼東港漁港淋浴間在去年啟用後，鹽埔漁港也趕在今年過前年揭牌，由3座彩繪貨櫃屋打造而成，除有提供熱水的淋浴間外，還有祈禱室及休息室。（謝佳潾攝）

「夢想成真！」屏東縣漁工職業工會代Santo sa開心道，他工作的船很小，給的水常常不夠，導致他得過橋到東港提水，非常麻煩，現在可以就近洗熱水澡，非常棒。

東港區漁會總幹事鄭鈺辰表示，遠洋漁業很仰賴外籍船員，魚價能穩定，外籍船員功不可沒，東港鹽埔就是他們的第2個故鄉，我們一定要好好照顧他們。