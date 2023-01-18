花蓮2022年測速王出爐，由2021年初登場就勇奪冠軍的台9線崇德段166.5K南下車道，整年取締3487件蟬聯寶座，件數卻較2021減少逾1000件，警方表示，2022年各分局會在測速桿前機動取締超速，駕駛行經時便會放慢車速，且先前經媒體報導，用路人亦會更加留意。雖然測速王取締件數降低，但若以每件最低1600元罰緩估算，仍替縣庫進帳558萬元。

花蓮台9線崇德段166.5K南下車道、派出所前的測速照相桿，2022年共取締3487件違規超速，奪下測速王封號。（羅亦晽攝）

花蓮縣內共有35支固定測速照相桿，據花蓮縣警局統計，2022年取締違規超速總件數約2.7萬件，2021年為3.4萬件，2020年則是4.7萬件，取締件數逐年下降。警方表示，由於駕駛多會在車上裝設導航系統，提醒何處有測速照相，取締件數降低相當正常。

2022年35支固定測速照相桿中，以台9線秀林鄉崇德段166.5K南下車道，以一年取締3487件為最多，其次為台11線壽豐鄉水璉段23.4K南下車道2729件，及鳳林鎮信義與公正路口1992件；前兩處限速均為50公里，後者為70公里。

特別的是，台9線秀林鄉崇德段166.5K南下車道測速照相桿，位在派出所前方，由於它前方有支電線桿，較易擋住南下車輛視線，2021年初登場時，就以一年取締5138件違規超速，擠下歷年榜首，榮登冠軍寶座，不過2022年雖順賃蟬聯，但取締件數卻足足減少1651件，且亞軍、季軍件數也略減一些。

對此，警方坦言，2022年各分局多會安排警力在測速桿前採機動取締，同向或對向來車見狀，便會放慢車速，自然而然就順利躲過照相桿的取締，且媒體相繼報導，用路人也會多加留意歷年「拍最多」的測速照相位置，減少被拍的機率。

不過警方也說，設立測速照相桿非以舉發為目的，而是希望能有效嚇阻超速行為，減少事故發生，提醒駕駛行車記得放慢速度，別跟荷包過意不去。