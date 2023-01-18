面對全球5G和AIoT應用不斷擴充的存儲需求，能提供高容量的3D TLC NAND Flash逐漸取代SLC和2D MLC成為市場主流。但在這條主流道路上，也存在著客戶對兼具預算與性能平衡的兩難，為既需要高密度的存儲、又必須保證讀寫效能和耐用度。針對此一痛點，威剛(3260)工控研發團隊提供解方–升級A+ SLC技術，將3D快閃記憶體產品的P/E Cycles(抹寫次數)推升至100K(10萬次)等級，為各式工業應用提供壽命更長的經濟型解決方案。

為提升快閃記憶體產品的性價比，威剛獨家開發Pseudo SLC(pSLC)技術，命名為「A+ SLC」。藉由特製的韌體，於3D TLC中模擬SLC性能，並突破TLC抹寫次數較低的限制。透過威剛升級後的A+ SLC技術，原本一般3D TLC快閃記憶體的3K(3千次)P/E Cycle，可一舉爆發增長到100K(10萬次)，使產品壽命大幅提升33倍，可充分滿足客戶需要超長壽命、資料保存長久完整的需求。

目前威剛100K P/E Cycle技術已率先導入多款工業級固態硬碟和存儲卡，包括SATA 31C系列的ISSS31C 2.5吋、IM2S31C8 M.2 2280、IM2S31C4 M.2 2242 SSD；PCIe 32A系列的IM2P32A8 M.2 2280、IM2P32A4 M.2 2242 SSD，以及ICFS31C CFast存儲卡，為邊緣運算裝置、高速5G傳輸、AIoT、交通運輸、安防監控等應用提供更高效、穩定、耐用的後援。此外，威剛還提供多項加值技術，例如免費軟體「A+ SSDTOOL」，可幫助客戶即時監控產品剩餘容量、使用壽命等健康狀態。未來威剛仍將與各大原廠密切合作，持續擴展「100K」系列產品，並開發更多軟硬整合技術，搭配靈活的客製化服務，提供給工業應用客戶效能更高、壽命更長，又同時兼具成本效益的存儲方案。