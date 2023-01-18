新竹市警局舉辦反詐騙宣導文宣創作比賽，新竹市長高虹安、市警局長張素菱18日出席防詐防搶宣導活動，也頒發獎狀及刑警小熊給得獎的民眾，高虹安表示，感謝市民朋友發揮創意，提醒民眾春節期間提防詐騙、搶竊，也可撥打165反詐騙專線查證。

新竹市警局日前舉辦反詐騙宣導文宣創作比賽，評審委員及小編在眾多優秀作品中，挑選出入選作品，包括「冷靜查證為首先，方能遠離眾詐騙」、「你幫別人領十萬，自己卻吃免錢飯」等，18日下午邀請得獎者到國際影城領獎並觀賞電影。

高虹安說，這次參加市警局主辦的防詐騙及防搶竊宣導活動，也看到新竹市民朋友、高中生、國小生的設計，甚至有警局同仁也親自設計圖文並獲獎，畫出一張張別出心裁又具有無限創意的圖片，也提供短語、標語，發揮巧思讓民眾更能記得詐騙樣態。

高虹安也提到，近年來，台灣發生很多起新興詐騙，包括求職詐騙、電子商務的購物詐騙，甚至以假投資，或冒充檢察官、司法官詐騙長輩等案件層出不窮，她也說先前看到80多歲的長輩遭詐騙的新聞，讓她看了十分難過。

市警局長張素菱則說，今日宣導活動主軸是「to（兔）get her防詐騙及防搶竊」，希望大家一起來防詐、防竊，尤其春節期間提領款、換現金，金融活動增加，民眾應提高防竊和防搶意識，她也分享得獎標語作品「1旦遇詐騙，6神5主」好記又好念，提醒民眾若懷疑受騙，可撥打165專線查證。