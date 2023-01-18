春節期間，豐原警分局警方加強112年重要節日安全維護工作，日前執行「清源專案2.0」。41歲陳姓男子搭乘朋友機車，因大燈未開遭攔查，陳謊假已死亡註銷的假證號，且對出生日等個資倒背如流，陳男從包包拿菸想緩和情緒時，手頻頻發抖還把菸拿反，包包內一張身分證卻露餡，陳見無計可施，只好坦承身背「5條通」，立刻遭警方逮捕。

豐原警分局豐原派出所長林樹鉉、警員許祖昊日前下午11時15分許，在豐原區成功路與成功路541巷口發現一部機車未開啟大燈，立即迴轉上前攔查。

查證身分時，機車後座41歲陳姓男子，先是報一組假證號，資料顯示該證號男子的駕照已因死亡遭註銷，且無國民影像檔能查證身分；此時陳男仍堅稱曾改過名字，對於假證號男子的生日、地址等資料應答如流，且聲稱沒帶任何證件。

隨後，陳男從隨身包包中拿出香煙試圖減緩緊張情緒，卻將煙拿反，手直發抖，警方從其隨身包包開口眼尖發現一張身分證，陳男迅速捂住隨身包包，誆稱包包是駕駛友人所有，拒絕拿出身分證，警方憑藉經驗分析，認為陳男可能為通緝犯，且告知陳男依照警察職權行使法第7條規定，顯然無法查證身分，警方得帶往勤務處所查證身分3小時（時間自攔停起計算不得逾3小時）。

陳男見無計可施，鬆口向警方坦承自己是「通緝犯」，經報出正確證號確認，發現陳男這下事情大條了，身揹毒品危害防制條例、竊盜、侵占及背信案等5條通緝，立即依規定逮捕歸案。

警方調查，陳男分別遭新北、桃園、台中地檢署等地發布通緝，其中2件如果入獄，得面臨6個月的徒刑，陳男為了躲避警方查緝，費盡心思，連駕駛友人都訝異陳男為「通緝犯」，這回以為報假證號能躲得了一輩子，卻難逃警方法眼。

豐原派出所長林樹鉉呼籲若有觸法應早日坦然面對，重新開創嶄新人生，「清源專案2.0」希望透過社區警政，警民合作即時遏止犯罪，警方將持續掃蕩犯罪，淨化社會治安，維護市民生命財產安全。

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