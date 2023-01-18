副總統賴清德今天正式接任民進黨主席。（取自民進黨直播）

副總統賴清德今天正式接任民進黨黨主席，針對過去曾宣示自己是「務實台獨工作者」的論述引起美日的擔憂，賴清德今天重申：「務實的認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣佈台灣獨立的必要。」

賴清德強調，中華民國主權和中華人民共和國主權互不隸屬，中華民國台灣的前途只有兩千三百萬人可以決定，未來仍然會站穩四個堅持的立場，繼續蔡英文總統的兩岸路線。

被問到會否處理民進黨《台獨黨綱》？賴清德表示，其實民進黨過去在很多不同場合清楚說過，固然有1991年的《台獨黨綱》，但是1999年又提出了《台灣前途決議文》，目前民進黨的兩岸政策是服膺1999年的《台灣前途決議文》。

賴清德說，未來面臨中國威脅，民進黨的新使命就是守護台灣、促進台灣的民主、和平與繁榮，具體方針就是拚經濟、顧民生、強國防、保和平。

賴清德表示，和平是每個人的共同期盼，台海穩定不僅符合世界各國利益，也是台海兩岸持續繁榮發展的關鍵，更是區域中每一個人的共同願望，而這也是兩岸人民的共同期盼。