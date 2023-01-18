大傷復出後的前明星控衛沃爾（John Wall）本季轉戰快艇，儘管單季得分、助攻及籃板皆創下生涯新低，不過對於被按在板凳已久的他來說，能重回賽場拚戰是最好的消息了，近日談到過去在火箭時期種種不堪的經歷，沃爾心中滿是負面情緒。

2020-21年賽季，火箭主力球星哈登（James Harden）鬧轉隊，球團順勢從巫師將沃爾交易入隊，卻仍挽不回哈登強烈的出走意願，而沃爾順理成章成為球隊老大哥，場均攻下20.6分及6.9助攻，只是火箭在哈登離去後展開擺爛模式，只打出了聯盟最差的17勝55負，包含單季苦吞20連敗，沃爾無奈說道：「我在火箭的第一年，球隊已經開始在坦了，我們就是故意要輸球的，和我一起先發的還有派頓（Justin Patton）、努瓦巴（David Nwaba）諸如此類的球員，誰可以用這種狗屎陣容贏球？」

對於沃爾這種傷癒復出的老將來說，最重要的就是表現機會，不過火箭高層可不這麼想，沃爾透露了與總教練西拉斯（Stephen Silas）的一次對話，「他們要我替補出場，有些時候可能DNP（Did Not Play），我沒有冒犯的意思，但我反問他誰應該是替補？去年我還是隊上最佳球員，但他說這是總管的計畫，要我一場打個10到15分鐘，有時候不上場，我跟他說沒辦法，要嘛保證我的出賽時間，要嘛讓頂替我的球員去贏下他的位置。」

火箭徹底擺爛追求高順位選秀，這也代表陣中的年輕小將一進入聯盟就要面臨輸球的挫敗感，為了避免習慣成自然，沃爾也告誡了新秀傑倫格林（Jalen Green）及年輕控衛凱文波特（Kevin Potter Jr.）一番，「你們在這裡躲避了一切事物，如果去了其他球隊，你們會被聯盟淘汰，再也不能上場。」沃爾試著向他們解釋，他認為這2位年輕小伙子過得相當安逸，如果最終他們被交易了，就會知道自己說的都是對的，「我在火箭就是保持職業態度，別認為這裡所發生的事是理所當然，NBA不是這樣的，火箭現在就是一支大爛隊，他們必須解決一些事情，然後重回正軌。」