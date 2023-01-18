英國自2020年1月31日脫離歐盟後，經濟發展每況愈下，先前有專欄作家Allister Heath示警英國正在成為一個貧窮的國家。外媒則報導，英國企業去年12月高達1964家破產，主因包括經營成本大幅上升、與疫情相關的紓困補貼結束等。

根據《金融時報》報導，英國破產服務署（Insolvency Service）數據資料顯示，2022年12月，英國註冊公司破產數量達到1964家，與2021年同期相比大幅增加32%，而較疫情爆發前的2019年12月則高出76%。

報導提到，英國企業申請清算的數量也大幅增加，國際會計師事務所「普華永道（PwC）數據顯示，2022年前11個月，清算申請數量達2990份，是2021年同期的3倍之多。

專欄作家Allister Heath則在英國《每日電訊報》撰文表示，英國正在成為一個貧窮的國家，卻無法弄清楚原因。他提到，英國從罷工潮來襲到實質薪資的下滑，其作為世界上最富有、最文明國家之一的地位，面臨自工業革命以來首次受到威脅。由於英國深陷財政危機，市場更擔憂下一場雷曼金融危機恐從英國引爆。