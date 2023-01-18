桃園市長張善政「多1胎加1萬」政見，18日拍板，將回溯至上任首日，只要在去年12月25日（含當日）後出生的新生兒，都適用生育津貼新制，第1胎照舊獎3萬、第2胎加碼到4萬元、第3胎以上都是5萬元，持續提高生育率，最快2月15日撥款，如有差額也會一併補發，估計約要增加1.16億。

張善政說，市府提出生育津貼、長者三節及重陽禮金等新措施，其中為鼓勵生育第2、3胎，推出加碼新制「多1胎加1萬」的生育津貼政策，若為雙胞胎、三胞胎者則每名額外加碼1萬元，期盼給予年輕家庭更多支持。他請社會局儘速修正「桃園市生育津貼發放作業要點」，及早完成相關行政作業，以利政策順利推行，預算不足的部分將提交議會辦理墊付。

社會局長陳寶民表示，桃園市民平均年齡僅40.93歲，是六都中最年輕的城市，去年桃園生育率為六都之冠，但也呈現下降趨勢，市府提出加碼新制「多1胎加1萬」的生育津貼，凡兒童於桃園初設戶籍，且父母其中一方設籍桃園滿1年以上，第1胎補助3萬元、第2胎提高到4萬元、第3胎(含)以上提高到5萬元；若為雙胞胎或三胞胎者，每名額外加碼補助1萬元。只要新生兒於2022年12月25日（含當日）後出生者都適用「多一胎加1萬」生育津貼新制。

社會局指出，過去桃園推出生育津貼每胎3萬元、雙胞胎每名3萬5000元、三胞胎每名4萬5000元的政策，升格後每年平均都有逾2萬名新生兒在桃園出生設籍，但去年降至1萬8000名。

社會局指出，依過去5年平均，生育第一胎最多、約占52％，第二胎約36％，第三胎約9％，以1萬7000名新生兒和過去平均5年胎次比率估算，約有8840新生兒領3萬，6120位領4萬、1530位領5萬，今年已編列5億，約要增加1億1600萬元。

社會局指出，發放系統更改後，預計2月中旬就能撥款，強調因最大比例的第一胎金額相同，僅有二、三胎會有差額狀況，若已領取者，將一併於首次發放時補發。

張善政說，桃園是全國最大的工業聚落，每年工業產值位居全台第一，遠超過竹科年產值，然而部分勞工朋友及市民的待遇卻不及科技業，在為桃園工業產值喝采的同時，也要為桃園勞工朋友及市民的辛勞加油打氣。他強調，上任後市府團隊除積極提出生育津貼、長者三節及重陽禮金等新措施外，在教育方面，還包括推動全市國中小學營養午餐免費，以及5歲幼兒免學費等政策，讓孩子贏在起跑點，同時減輕家長負擔。