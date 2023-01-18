楊梅分局長洪志朋17日率領楊梅偵查隊長柯智揚及轄區派出所長等人，親赴各成功攔阻單位表揚有功人員。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

楊梅分局長洪志朋17日率領楊梅偵查隊長柯智揚及轄區派出所長等人，親赴各成功攔阻單位表揚有功人員。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅警分局為有效推動防制詐欺工作，結合金融機構及超商等民間力量，強化行員和店員落實關懷提問，共同打擊詐欺，盼有效防制並攔阻詐騙，防止民眾財產損失，以達預防為先、偵防並重目的，去年度攔阻金額近千萬，警方昨也到各機構表揚有功人員。

楊梅警分局表示，去年度結合金融與超商等機構共同阻詐49件，攔阻金額達910萬1577餘元，較前年度攔阻成功案例大幅增加，其中包括結合民間力量查獲詐欺車手案，及攔阻民眾誤信網路求職廣告至金融機構開立帳戶、設定網路轉帳及綁定陌生約定帳戶等案類。

為感謝轄內業者發揮警民合作精神，楊梅分局長洪志朋17日率領楊梅偵查隊長柯智揚及轄區派出所長等人，親赴各成功攔阻單位表揚有功人員，表彰前線同仁落實關懷提問，主動發現詐欺犯罪徵候，結合警方聯防得力，保護民眾財產安全，提升優良企業形象。

楊梅警分局提到，除金融機構前線行員機警攔阻案件外，近期轄內超商店員也加入聯防行列，協助警方攔阻詐騙案件，守護民眾財產。今年1月3日在新屋區中華路一間超商就有蔡姓名眾遭投資詐騙，赴超商買遊戲點數，店員機警詢問並聯繫警方處置，新屋分駐所警員林玳宇到場向蔡男詳細解說後，他才驚覺遭到詐騙。

警方也提醒，資訊爆炸時代，國人使用智慧聯網設備頻率攀升，詐欺集團常利用人性弱點，透過各通訊平台發送詐騙釣魚簡訊及推播不實獲利、增加收入等廣告，請民眾務必小心查證，切勿貿然交款、匯款或提供個人證件及資料，若有疑問都可撥打165反詐騙專線或110求助。