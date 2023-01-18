農曆春節鴻「兔」大展的時刻即將到來，春節連假10天，台灣運彩提供三大新春過年加碼，包含「24小時投注不打烊」、「籃球特尾樂加碼最高8千倍」以及「熱門賽事增加單場或場中投注」，陪消費者一起錢「兔」似錦，春節期間都能「買運彩 看比賽 更精彩」。

台灣運彩春節加碼24小時投注不打烊自1月20日（五）小年夜6：45，到1月30日（一）年初九凌晨1：45，連續十天陪消費者共度新春假期；春節期間新增各項熱門賽事的單場或場中投注，包含美國職籃（籃球）、墨西哥超級聯賽（足球）、印度超級聯賽（足球）以及澳洲A級聯賽（足球）等。

消費者喜愛的「籃球特尾樂」加碼最高8千倍，即日起到2月1日（三）14：59，中1尾獎金從7倍加碼為8倍、中2尾獎金從70倍加碼為80倍、中3尾獎金從700倍加碼為800倍、中4尾獎金從7,000倍加碼為8,000倍，民眾趕快把握機會加碼投注支持喜歡的賽事及隊伍！更多的精彩賽事資訊及運彩玩法，請上台灣運彩官網www.sportslottery.com.tw查詢。