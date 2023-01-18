高雄壽山動物園今（18）日早上推出線上動物認養快閃活動，完成認養程序前40名者，可獲1張開園版動物認養卡，以及有機會獲得「邁邁市長」同款綠色外套。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園今（18）日早上推出線上動物認養快閃活動，完成認養程序前40名者，可獲1張開園版動物認養卡，以及有機會獲得「邁邁市長」同款綠色外套，最後活動在5分內秒殺一空。觀光局長高閔琳表示，未來將不定時推出快閃活動，盼集結各界愛心，提升動物福祉。

高市觀光局指出，這是壽山動物園首度推出線上動物認養快閃活動，今早9時在壽山動物園臉書指定貼文下方留言「我要認養＋1，真實姓名＋身分證字號末5碼」，但僅限額前40名留言者。

前40 名者經小編回覆後，再填妥動物認養申請單及捐款2000元到動物認養專戶，並將申請單及繳款書寄到指定地址，由專人審核確認後將回寄1只收據、1張開園版動物認養卡及1件隨機出貨的開園紀念款外套。

園方強調，會將這份隨喜付出的力量，運用在增加動物食材豐富性、改善圈養生活環境及推廣動物保育教育等方面，共同為提升動物福祉而努力。

觀光局長高閔琳指出，開園紀念版的動物認養卡具有收藏價值，去年推出立刻造成搶購風潮，持有動物認養卡之民眾享有「快速通關」、免預約入園及1年不限次數免費入園優惠。

高閔琳說，今起陸續有幾波冷氣團會接力報到，特別推出限量40份的2000元線上動物認養快閃活動，除可幫動物爭取加菜金外，參加民眾除可獲得開園紀念版動物認養卡外，外可獲贈邁邁市長的同款綠色外套，為增加外套獨特性在背面印製有動物園開園主視覺意象，共計2款圖案隨機出貨。

此外，農曆春節門票預購已售罄，年後2月1日起將於每日現場限量開放500張現場購票，因名額有限，仍建議民眾在1月18日起至官網(http://kh-zoo.kcg.gov.tw )、ibon (https://reurl.cc/06moOo )及kkday(https://reurl.cc/85YOg7 ) 三大購票平台進行2月份門票預購，以免向隅。