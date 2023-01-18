國立台東大學華語系文學組畢業專題豐富多元，有學生以漫畫呈現，也有學生以卡牌遊戲方式展現創意。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學華語系文學組畢業專題豐富多元，創作除了雜誌、新詩、散文及小說，也有漫畫、劇本、桌遊等形式，將文學融入生活。學生融合創作與繪畫跨域呈現原創漫畫作品《超人？》，也有學生以卡牌桌遊融合經典文學，讓玩家體驗古典愛情故事人物性格。

顧筱筠作品《超人？》以漫畫和劇本的方式創作，從小愛熱愛漫畫的她說，好的故事加上好的畫工，才能產出好漫畫，她為了寫出更好的劇本，才來讀華語系！她更為此輔修美術產業學系的課程，從構思、撰寫劇本開始，挑戰畢業前創作出第1部原創漫畫作品，終於如願以償。

顧筱筠筆下的超人先生雖然遭受不公平待遇，甚至窮到付不出房租，卻依然馬不停蹄的守護城市和平，希望向讀者傳達，「我們雖然不是厲害的超人，但可以是努力做好本分的凡人。」

學生李宜玲、孫瑋璇、林亮瑩創作卡牌桌遊「牽你姻緣三世情」，讓玩家在遊戲情境中，體驗故事人物的性格與感受，藉由抽牌、提問的方式，代入角色思維，讓玩家沉浸在古典愛情文學中，感受愛情各種可能的樣貌。

指導老師簡齊儒表示，學生將4年所學集大成，經過1年醞釀， 突破以往的創作類型，如古典愛情故事編撰而成的文學雜誌、脫序瘋狂的恐怖小說，到桌遊、劇本與漫畫形式的呈現，多元跨域嘗試各種題材，使文學創作不只停留在文字本身，同時為華語系累積更多創作能量。

系主任董恕明表示，發表會除了在教室展示成品，呈現學生們耕耘1年的豐碩成果，更首次打破空間限制，透過視訊連線，廣邀全台各地知名作家、學者專業講評，讓作品能夠更上一層樓。