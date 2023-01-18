烏克蘭直升機在基輔郊區墜毀 導致內政部長等16人喪生

（17：05）一架直升機今（18）日墜毀在烏克蘭首都基輔郊外的布洛瓦利市（Brovary）一棟大樓旁，現場畫面顯示大樓陷入火海，目前已知造成18人死亡、29人喪命，烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）、副部長葉寧（Eugene Yenin）、內政部秘書等高官也在事故中喪命。

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7 — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023

🚁 As a result of the crash in #Brovary, the leadership of the Ministry of Internal Affairs died: Minister Denys Monastyrskyi, his deputy Eugene Yenin, and State Secretary Yurii Lubkovich.



Source: the head of the National Police Ihor Klymenko pic.twitter.com/EzQRACbjow — UkraineWorld (@ukraine_world) January 18, 2023

載有烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky），副部長葉寧（Eugene Yenin）和內政部秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovich）的直升機墜毀在基輔郊外布洛瓦利市（Brovary）的一棟大樓上，導致包括他們3人在內的機上9人喪生。（路透）

綜合路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）等報導，烏克蘭基輔州（Kyiv Oblast）州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）證實，一架直升機今日墜毀在首都基輔市外的布洛瓦利市一棟公寓大廈及幼兒園旁，他在Telegram發文稱，「悲劇發生時，幼兒園內有兒童及教職員，「不過所有人現在已被撤離，有人員傷亡。」

當地一名警方發言人表示，至少有5人受傷，也有一些死者。不過烏克蘭警政首長克利孟科（Igor Klymenko）後續表示，這起墜機事故釀成18人死亡、29人受傷送醫，烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基、第一副部長葉寧、內政部秘書盧布科維奇（Yurii Lubkovich）等高官也在事故中喪命。莫納斯提爾斯基是在2021年由烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）任命為內政部長。

The scale of the fire after the helicopter crash in #Brovary. According to the police, three people were killed and five have been injured. pic.twitter.com/qMjR3cuaZp — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023

路透社指出，總管烏克蘭國內警察、安全系統的莫納斯提爾斯基將是俄烏戰爭以來烏克蘭喪命的最高階官員。

另外網路上瘋傳事故現場大樓陷入火海的影片，影片中也有聽到尖叫聲，目前無法證實影片的真實性。不過路透社記者指出，墜機地點附近的空地上已經躺了好幾具遺體，遺體都用錫箔毯子覆蓋。

據「半島電視台」（Al Jazeera）報導，烏克蘭內政部長等人搭乘的是國家緊急救難服務處（State Emergency Service）的直升機，18名死者中有9人在機上，另外有3人為兒童；29名傷者中有15人為兒童。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）說，「很遺憾這發生在執行任務的國家緊急救難服務處的直升機上。」

報導指出，墜毀的直升機型號為歐洲直升飛機公司EC225 LP 超級美洲獅（Eurocopter EC225 LP Super Puma）。

目前基輔尚未說明直升機墜毀原因，俄羅斯也尚未對此事故做出回應。

布洛瓦利市位在基輔市東北方20公里處。

（持續更新）