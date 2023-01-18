台北市前市長柯文哲任內推動社宅興建，沒想到卻傳出社宅出現重大瑕疵，不但水管線路破裂滲水，磁磚出現霉斑、鏽斑等狀況，甚至還有住戶發生浴室玻璃門爆裂等事件。對此，國民黨市議員游淑慧今（18）日就表示，「不只新竹有大祕寶？耗資近800億的台北社宅，是65倍以上的新竹棒球場，還有多少工程瑕疵？怎麼監工？怎麼驗收？」並喊話台北市長蔣萬安努力善後。

游淑慧今日在臉書上PO出一篇「不只新竹有大祕寶？」的文章表示，「耗資近800億的台北社宅，是65倍以上的新竹棒球場，還有多少工程瑕疵？怎麼監工？怎麼驗收？」游淑慧更指出，過去柯文哲任內一向把社宅的興建當是政績，但任內完工的社宅卻屢傳出施工品質不佳，問題一堆，且修都修不好的情況，而近日媒體又報導，去（2022）年12月15日入住之內湖區行善社會住宅，除了水管線路破裂滲水、磁磚出現霉斑和鏽斑外，更驚見牆壁和天花板出現超長裂縫、牆內水管線路被矽利康塞住等離譜情形。

游淑慧坦言，「其實不只行善，台北市已經多處社宅才完工入住就經很多住戶反映設計和施工不良問題(如附件)，很多到現在都還未能完善解決」，游淑慧也正式要求市府要召集專案會議檢討，並建議蔣市府針對市府社宅進行總體檢，逐一改善問題，讓住戶早日安心居住；並就相關缺失進行檢討，研擬對策，建立日後完工社宅驗收之SOP作業原則，避免同類問題一再發生，最後游淑慧也感嘆「努力善後吧蔣萬安，唉，加油」。