兔年農曆春節即將到來，為了讓地區鄉親及返鄉民眾過年走春有好的去處，金門縣政府秘書長謝世傑今(18)日上午特別率領所屬相關團隊，前往農林漁牧各所瞭解「迎新春農業展」系列活動執行情形，除代表縣長陳福海感謝各所人員犧牲假期辦理活動，並針對春節期間場地安全維護、交通動線與活動規劃等項目進行提醒，在確保民眾遊園安全為前提下，做好每項活動的前置準備作業。

農試所吉祥物「安直兔」甜蜜登場，搭配五彩繽紛風車牆，將成為拍照打卡的新熱點。(于家麒攝)

今年恰逢癸卯兔年，農試所吉祥物「安直兔」甜蜜登場，2.5公尺高的安直兔及芋仔旺充氣玩偶將在農試所中庭廣場亮相，所內並以甘薯吃甜甜的形象，打造出五彩繽紛風車牆、波斯菊花海，並規劃了安直兔盆栽手繪DIY、遊園車等活動，讓鄉親甜蜜暖心過兔年。

林務所「包子兔」世界盃，歡迎鄉親過年一起運動來踢球。(于家麒攝)

而林務所在14日剛辦理的假日花市，可以說是春節活動的前哨站，所方結合金門縣書法協會名家在園區的酒甕上揮毫，打造出獨一無二的「酒香藝文大道」，過年期間林務所內並準備了「包子兔」充氣滾滾球、穿戴式舞獅紙箱、兔兔方箱等活動，加上各式的植栽配置，相信一定是過年走春的熱門景點。

在水產試驗所部分，則是於年節期間推出「2023迎新春浯島媽祖平安鹽祭」祈福祭禮儀式，以祈求金門風調雨順、闔家平安，並辦理園遊會、錢兔似錦搏金龜、食藻教育推廣等活動，另有民俗團體、街頭藝人表演規畫，至於民眾期待已久的釣魚活動今年也重新開辦，讓鄉親初一至初三期間，可以在所內的試驗池自由垂釣，希望鄉親新的一年都能夠年年有「魚」。

畜試所今年以彎彎兔迎新春為主題，陪伴鄉親甜蜜暖心過兔年。(圖／金門縣政府提供)

畜產試驗所今年則以彎彎兔（one one two）迎新春為主題，除了馬匹合照、滾草球、草原變裝秀、桶子雞燒烤、食農教育、彎彎兔的家等活動或場景布置外，也準備了畜試所最著名的熱鮮奶、霜淇淋、沙沙冰給來訪的遊客品嚐，同時為了落實使用者付費原則，在享受乳製產品的同時，也提供了鄉親自由樂捐機會，一同幫助弱勢兒童。

秘書長謝世傑表示，農曆新年假期將至，屆時將有大量的鄉親返鄉過年，農林漁牧各所往年都是鄉親過年走春的必到之處，各所人員更是全力投入活動規劃與布置，提供返鄉民眾舒適且安全的走春場域。

謝世傑也指出，各所活動會場及周邊交通動線的安排，將是過年期間最重要的考驗，相信經過現勘調整後，整體狀況可以更順暢，也希望新的一年，全體鄉親都能夠過一個平安、順心的好年。