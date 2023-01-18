台北市政府地政局今（18）日公布最新統計數據，台北市房價再飆新高！2022年10月全市標準住宅每坪平均達58.44萬元；不過，公寓、小宅，單月已從高點下修，月跌幅不到0.6％。

今天最新出爐的台北市地政局統計數據，顯示根據去年10月實價登錄量價動態，全市交易量共762件，較9月715件增加47件，增幅6.57%，較前一年同期1,089件減幅30.03%。

至於交易總額，為190.61億元，較9月169.70億元增加20.91億元，增幅12.32%，較前一年同期299.83億元減幅36.43%。

在台北市12行政區中，10月交易量6區增加、5區減少、1區持平，增幅最大前三名分別為南港區、中山區、文山區，較9月分別增加52.17%、29.59%、24.64%；減幅最大為北投區，較9月減少22.50%。

在各行政區交易總額方面，以中山區最熱門，達28.63億元；第二名為大安區26.89億元；第三名為信義區24.12億元。

總額最少為大同區，僅5.57億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約4.14倍。

另外交易總額增幅最大行政區，為中山區，較9月增加53.27%；減幅最大為士林區，較9月減少24.35%。

地政局統計指出，去年10月全市、大樓價格持續走升，公寓、小宅價格微幅下跌。

10月全市住宅價格指數115.83，較9月115.64上升0.16%，較前一年同期110.42上升4.90%；標準住宅總價1,835萬元，標準住宅單價每坪58.44萬元。

大樓住宅價格指數119.69，較9月119.02上升0.56%；公寓住宅價格指數112.59，較9月112.68下降0.08%；小宅住宅價格指數112.83，較9月113.04下降0.19%。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，公寓月線、小宅月線及半年線微幅下跌，其餘仍持續上漲。