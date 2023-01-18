副總統賴清德今天正式接任民進黨主席。（取自民進黨直播）

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅因為屢屢批判民進黨，遭黨員要求新主席賴清德「開鍘」兩人。賴清德今天引用蔣渭水的名言「同胞要團結，團結真有力」勉勵全黨同志，民進黨在挫敗之虞，大家更需要團結合作。

賴清德說，黨主席選前進行的說明會，感覺到「愛之深責之切」，黨員都是在愛裡說真話，都是希望民進黨徹底革新，再度肩負民進黨對台灣的責任。

賴清德也說，民進黨執政絕非不能批評，基於事實有助於改革的意見更不會是禁忌，民進黨將盡最大努力擴大社會對話與連結，聆聽不同意見，讓黨成為連結社會的平台，做執政團隊與社會的橋樑。「作為黨主席，我懇請所有支持者和我們一起擴大同溫層，廣納各方意見，找回更多朋友，集結更多期待台灣更好的力量。」

賴清德還說，民進黨要建立以國家利益為優先的政黨文化，全力擴大團結，爭取人民支持。不過被問到是否會與國民黨主席朱立倫見面或會談？賴清德坦言，目前還沒想到這個問題。