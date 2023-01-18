農曆春節假期就要到來，台灣運彩和民眾一起期待今年「錢兔似錦」，春節連假10天，提供三大新春過年加碼，其中籃球特尾樂甚至加碼到獎金最高8千倍，民眾可以趁過年充滿喜氣的期間試試手氣。

台灣運彩表示，今年農曆春節連假10天，提供三大新春過年加碼，包含「24小時投注不打烊」、「籃球特尾樂加碼最高8千倍」以及「熱門賽事增加單場或場中投注」，陪消費者一起春節期間都能「買運彩、看比賽、更精彩」。

台灣運彩春節加碼24小時投注不打烊從1月20日小年夜晚間6點45分，到1月30日大年初九凌晨1點45分，連續10天陪消費者共度新春假期，期間新增各項熱門賽事的單場或場中投注，包含美國職籃（籃球）、墨西哥超級聯賽（足球）、印度超級聯賽（足球）以及澳洲A級聯賽（足球）等。

而受到消費者喜愛的「籃球特尾樂」，台灣運彩將獎金加碼最高8千倍，即日起到2月1日下午14點59分，中1尾獎金從7倍加碼為8倍、中2尾獎金從70倍加碼為80倍、中3尾獎金從700倍加碼為800倍、中4尾獎金從7千倍加碼為8千倍，民眾可得把握機會加碼投注支持喜歡的賽事及隊伍，相關賽事資訊及運彩玩法，可上台灣運彩官網查詢。