東方蜂鷹X光檢查發現肩膀背側有1顆鉛彈，研判就是造成骨折的原因。（桃園市野鳥學會提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市龜山區11日有民眾發現有隻被列為第2級珍貴稀有保育類的東方蜂鷹遭槍擊，東方蜂鷹受到重傷無法飛行，由桃園市野鳥學會義工送往非營利野生動物診所救治，所幸暫時無生命危險，但恐怕再也無法展翅高飛；桃園市野鳥學會表示，這是半年來的第3起大型鳥類槍擊事件，已通報農業局、警察局留意。

野鳥學會總幹事范卓昭說，這半年來已接獲3起由野生動物診所通報的鳥類槍擊事件，包括去年8月發生在中壢某學校有黑冠麻鷺被擊落死亡、去年11月八德廣福路上有大白鷺中彈，所幸有救回，再加上本月龜山區有2級保育東方蜂鷹受傷，這3起中彈的鳥類身上都有發現鉛彈，但無從得知是由什麼工具擊發，再加上事發的地點相當廣泛，令人憂心。

范卓昭直呼，雖然往年也有鳥類被槍擊的案件發生，但這半年來已經累積3起，鳥類槍擊案件數明顯大幅攀升，需要特別警覺留意，為此已經通知農業局，農業局則表示會發函給警察局，請警方留意是否有不肖人士惡意槍擊鳥類。

東方蜂鷹X光檢查發現肩膀背側有1顆鉛彈，研判就是造成骨折的原因。（桃園市野鳥學會提供／陳夢茹桃園傳真）

野生動物診所獸醫師康主霖表示，這隻東方蜂鷹送到診所時相當瘦弱，經檢查發現牠的肱骨骨折且有貧血現象，X光檢查發現肩膀背側有1顆鉛彈，研判就是造成骨折的原因，但傷口已經結痂，顯然牠已經中彈1周以上，所幸沒有傷及要害，由於猛禽體型較大，在無法飛行覓食的情況下還可以撐幾天，這才被民眾發現。

野鳥學會說，東方蜂鷹在診所住了2天，補充水分、維他命及抗生素治療，待體力稍微恢復後，由醫師動刀取出鉛彈，但槍擊造成的傷勢嚴重，將後送回台灣猛禽研究會進行後續調養，不過研判這隻東方蜂鷹將需要相當長時間治療和復健，才能知道是否能回到野外。