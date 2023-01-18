國民黨九合一選舉勝選，今循例在中常會提出選後檢討報告。國民黨發言人林家興轉述，評析勝選主要是因民進黨執政不力、國民黨提名人選亮眼與多數選區團結一致。至於部分縣市敗選原因，林說，確實有部分地方有分裂情形無法整合。

林家興表示，相關狀況在後續的選戰籌備中也會繼續檢討努力，改革做好後續輔選任務。林家興指出，此次九合一選舉勝選縣市，勝選原因主要有3：民進黨執政不力，討厭民進黨的氛圍有起來；國民黨提名人選的學經歷、表現亮眼，中道、理性、穩健、務實形象也得到民眾肯定；絕大多數縣市藍軍團結一致，所以開出好成績。而部分縣市敗選原因，林家興坦言，藍營在部分縣市確實有分裂，沒有辦法順利團結整合等問題。

國民黨今天常會也通過今年度中心任務，主軸仍是「為你拚好日子」。林家興說，今天黨內各部門提出應戰即將到來的總統大選與立委選舉相關準備任務，希望繼續深化國民黨改革，繼續團結一致，無私無我，力拚2024重返執政。

至於總統大選與立委選舉提名機制，林家興表示，細節仍在內部工作會議中討論，3月4日南投縣立委補選結束，會盡快公布具體規畫。